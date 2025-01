“Concorso dei Presepi Ivan Pagano”: oggi la premiazione al Paradiso di Ganzirri

Si terrà oggi, mercoledì 8 con inizio alle ore 16, presso l'Istituto comprensivo Paradiso, nel plesso Petrarca di Ganzirri, diretto dalla prof.ssa Eleonora Corrado, alla presenza del sindaco Federico Basile, la cerimonia di premiazione del concorso per il miglior presepe aperto a privati, parrocchie e scuole, giunto alla 20^ edizione.

L'evento, organizzato dalla VI municipalità, presieduta da Francesco Pagano, con il patrocinio del Comune di Messina ed il supporto della DAF, sarà presentato dall' avv. Silvana Paratore, legale esperta di politiche sociali.

Il concorso, dedicato ad ad Ivan Pagano prematuramente scomparso, abituale partecipante all'iniziativa, suddiviso in tre categorie, vedrà assegnare anche premi speciali ed un riconoscimento "per l'originalità" ai vincitori selezionati dalla giuria composta dal presidente della terza commissione cultura, sport e tradizioni popolari Giovanni Donato e dai consiglieri della VI municipalità Giovanni Francesco Russo, Antonino Biancuzzo e Massimo Costanzo, con l'apporto dell'esperto di arte presepiale Nicolò Donato. Nel corso della manifestazione sarà proiettato un video con le tappe delle visite negli ospedali Ortopedico di Ganzirri, A.O. Papardo di Messina e nelle case di cura del comprensorio, di tutti i componenti della VI municipalità, che, accompagnati da Babbo , dallo zampognaro e da un pupazzo di neve per i più piccini, hanno regalato doni e dispensato sorrisi a quanti erano ricoverati. L’ingresso alla cerimonia di premiazione è aperto a tutti.