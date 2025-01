Sinagra, nel presepe artistico realizzato da Pippo Saitta l’antica storia del paese

Una vera e propria opera d’arte. Non è definibile diversamente il presepe realizzato da Pippo Saitta, in contrada San Biagio, a Sinagra, diventato ormai un vero luogo di attrazione per Sinagra. Un manufatto allestito con materiali naturali e di recupero - che si estende per circa 20 metri e che, in alcuni punti, si innalza per più di 3 metri d’altezza - realizzato in 26 anni nel proprio giardino con tanta pazienza e amore.

L’opera rappresenta una versione antica della “perla dei Nebrodi” in cui, però, è possibile scorgere tutti quei luoghi che, ancor oggi, la caratterizzano. Dalla chiesa Madre alla fiumara.

«In questa grotta naturale, tanti anni fa, ho pensato di realizzare il presepe, però era come se fosse già scritto che avrei continuato ad ingrandirlo», racconta Saitta illustrandone il nucleo centrale, incastonato nell’incavo di una rocca. «Ho sistemato le prime casette e realizzato la stradina per renderlo visitabile da vicino e, pian piano, sono andato avanti – continua – verso la zona in cui ho inserito il paese di Sinagra, con le tre chiese, e la chiesetta di San Leone».