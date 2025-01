Migranti nel Sud Italia, a Taormina quattro università fanno il punto su religiosità e rituali

“Migrazioni, spaesamento e appaesamento: letture antropologiche del nesso rituali/migrazioni in contesti di Italia meridionale” è il titolo dell’evento che vedrà protagonisti oltre cinquanta ricercatori e ricercatrici, tra cui anche un certo numero studiosi e studiose più giovani provenienti dall’Italia e dall’estero e impegnati in ricerche simili.

“Il progetto PRIN infatti ha avuto l’obiettivo di indagare gli scenari rituali della migrazione in contesti urbani dell'Italia meridionale o che da tali contesti si diramano - spiega l’organizzatore e P.I. del PRIN, professore Berardino Palumbo, ordinario di Antropologia sociale dell’UniMe - per comprendere se e come i processi di ritualizzazione innescati dalle migrazioni, producendo forme incorporate di socialità, contribuiscono a definire una migliore integrazione tra gruppi ospitanti e gruppi migranti o, al contrario, in quali scenari socio-politici si determinano situazioni di polarizzazione ideologica e identitaria”: sono alcuni dei quesiti che saranno approfonditi durante l’incontro che prenderà il via giovedì 8 gennaio alle ore 9 coi saluti del direttore del Cospecs, prof. Carmelo M. Porto per concludersi venerdì 9 alle ore 19.30.