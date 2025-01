Messina celebra l’ottavo anniversario del ministero episcopale dell’Arcivescovo Accolla con l’ordinazione presbiterale di tre diaconi

Oggi, l’arcidiocesi di Messina si unisce in preghiera e gratitudine per il suo pastore, l’Arcivescovo Giovanni Accolla, nel giorno dell’ottavo anniversario del suo ministero episcopale. La ricorrenza rappresenta un momento di riflessione e festa per tutta la comunità, che guarda al suo pastore come guida spirituale e promotore di speranza e unità.

La giornata sarà arricchita da un evento di straordinaria importanza per la vita della Chiesa messinese: alle 17.30, nella maestosa cornice della Basilica Cattedrale, l’Arcivescovo Giovanni presiederà l’ordinazione presbiterale di tre diaconi del seminario diocesano, Salvatore Di Blasi, Pierpaolo Pellico e Claudio Sirni.

L’ordinazione di questi nuovi presbiteri è un segno tangibile della vitalità della comunità ecclesiale e della presenza di un Dio che continua a chiamare giovani cuori al servizio della sua Chiesa. “L’amore di Dio Padre – ha sottolineato l’Arcivescovo in una recente riflessione – bussa sempre al cuore dei giovani, invitandoli a collaborare nella vigna del Signore”.