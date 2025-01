Si rinnova a Messina l'antica tradizione messinese de "U Pagghiaru", il vincitore è Giosuè Di Stefano

L'evento principale dell'Epifania è la tradizionale celebrazione del "Pagghiaru". Questa manifestazione, simbolo distintivo del quartiere di Bordonaro, si è tenuta anche quest'anno, concludendo le festività natalizie. Si tratta di una rievocazione degli antichi riti introdotti a Messina nell'XI secolo dai padri basiliani, in occasione del battesimo del Signore. Come da tradizione, è stato allestito un albero della cuccagna, simbolo di benessere e prosperità per la nuova stagione, che richiama nella sua forma conica la capanna della Natività. L'albero, costituito da un palo fatto con rami di castagno assemblati, è stato ricoperto da fronde di acacia e decorato con ciambelle di pane e agrumi.

Numerosi partecipanti si sono cimentati nella scalata, il momento più atteso ed emozionante. Davanti a una folla di centinaia di persone, il vincitore è stato Giosuè Di Stefano, che è riuscito per primo a raggiungere la cima e conquistare l'ambito premio. Tra i presenti c'era anche il sindaco Federico Basile, il quale ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'evento.