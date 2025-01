Messina, lo stilista Fausto Puglisi racconta: così Laura Pausini è diventata la "Venere dello Stretto"

La cantante ha ringraziato più volte lo stilista messinese per «esserci sempre nei momenti più speciali». Due artisti quasi coetanei (50 anni lei, 48 lui), oggi di fama internazionale, che si sono trovati in una grande e sincera amicizia. Entrambi stacanovisti ed umili, nonostante il successo planetario avuto grazie ai loro grandi talenti.

«Le canzoni di Laura Pausini – racconta Fausto Puglisi – sono la colonna sonora di tantissimi ricordi per la mia generazione. Per me, in particolare, sono la colonna sonora di tutta la mia vita, dall’adolescenza a Messina fino ad oggi. Laura è una grande artista che non segue mai le tendenze. Lei ha creato la sua tendenza e resta sempre fedele a sé stessa. Per lo stile unico, la voce inconfondibile e soprattutto per la sua capacità di diventare “una cosa sola” con il palcoscenico, seguendo personalmente ogni dettaglio dei suoi spettacoli con grande attenzione anche agli abiti di scena, mi ricorda molto Madonna (Puglisi ha vestito più volte anche lei n.d.r.). È una bellissima persona, una grande artista e una professionista instancabile».