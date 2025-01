A Taormina un quartiere tra età ellenistica e Medioevo

Risultati eccezionali provengono anche dagli scavi di questi ultimi anni nell’area del Taorminese. Ecco una sintesi dai dettagli che sono emersi.

Villa San Pancrazio

Le indagini tra il 2019 e il 2022 sono state di fondamentale importanza per la comprensione dello sviluppo e della distribuzione degli spazi abitativi. Gli scavi, condotti con fondi messi a disposizione della ditta proprietaria e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, hanno consentito di documentare una complessa realtà insediativa, riportando in luce parte di un vero e proprio quartiere residenziale disposto su terrazzi, la cui vita si sviluppa, con rifacimenti e trasformazioni, in un ampio arco cronologico compreso tra l’età ellenistica e il Medioevo, con interventi fino ad epoche più recenti. Le unità abitative si caratterizzano per la presenza di pavimentazioni musive (a mosaico) e decorazioni parietali policrome.

Villa del Carmine

Le indagini condotte nel 2021 hanno evidenziato, la presenza di una struttura realizzata con pietrame di medie e piccole dimensioni, di limitate aree di crollo di pietrame e di livelli archeologici riferibili, a giudicare dai materiali ceramici rinvenuti, ad un arco cronologico compreso tra l’età bizantina e il XIII sec. d. C., con sporadici rinvenimenti riferibili ad età ellenistica, indizio di una fase di frequentazione dell’area in epoca più antica (III-II sec. a. C.).