Università di Messina, approvato il Bilancio Unico di Previsione 2025

Il Cda dell’Ateneo, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori e di Senato Accademico, ha approvato il Bilancio Unico di Previsione 2025. Per il funzionamento delle attività dell’Ateneo sono previsti circa 347,7 milioni di euro.

Anche quest’anno, l’impegno dell’Ateneo – così come voluto dalla Rettrice, prof.ssa Giovanni Spatari – è fortemente orientato a favore degli studenti. Infatti, nonostante il taglio stimato del Fondo di Finanziamento Ordinario, gli stanziamenti per il sostegno e i servizi agli studenti è stato aumentato di 2,7 milioni euro, per un importo pari a 64 milioni(in particolare, il finanziamento delle attività sportive passa da 287.000 a oltre 750.000 e per i servizi abitativi e ristorazione si passa da 310.000 a 807.000 euro; aumenta del 28% lo stanziamento per borse di studio e merito).

Sul fronte degli investimenti, sono stati stanziati oltre 54 milioni di euro destinati a laboratori e attrezzature scientifiche, di questi, oltre 9 milioni saranno destinati alla riconversione delle residenze studenti Padiglione A Policlinico, a lavori di ristrutturazione edificio D Economia;

ristrutturazione aule e laboratori farmacia; completamento lavori adeguamento norme antincendio e al restauro edificio ex Igiene.