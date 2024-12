Messina, un successo la terza edizione di “Ritiro in festa”

Un pomeriggio di divertimento, colori e calore. La terza edizione “Ritiro in festa”, la manifestazione organizzata da Cisl Messina, Anolf, Anteas Cisl, CSI Messina e Parrocchia di Santa Maria del Gesù, con il patrocinio del Comune di Messina, ha raccolto al Centro Sportivo Giovanni XXIII di via Palermo 557 a Ritiro tanti giovani e meno giovani all’insegna della musica e del piacere di stare insieme. Piccoli e grandi si sono cimentati nei laboratori di pittura a cura delle associazioni ABC e ARB, NinniLab, la mostra delle auto d'epoca del club 500 Team.

Il pomeriggio è stato animato dalla Jerry Animation, con l’intrattenimento con le sue animatrici ed animatori ed i personaggi più conosciuti, come Mario Bros e Stitch. Presente anche l’assessore agli eventi Massimo Finocchiaro

«Queste iniziative vengono programmate già da settembre – ha detto l’assessore Massimo Finocchiaro – come Amministrazione cerchiamo di appoggiare tutte quelle associazioni che organizzano iniziative importanti e che sono sul territorio tutto l’anno. Iniziative come questa che vanno premiate perché c'è tanto calore umano, c'è tanta partecipazione e c'è tanta necessità che si facciano e si svolgano soprattutto nelle periferie».

«La periferia risponde sempre bene – ha aggiunto il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi - siamo contenti che la rete creata qui stia funzionando e questa è la migliore risposta che potevamo ricevere. Questi sono momenti di gioia importanti perché dietro c’è tanto lavoro da parte della Cisl ma anche della Parrocchia, del Csi, delle associazioni che ci danno una mano come Abc, Ninnilab, i ragazzi del Team 500. Vedere la periferia così animata, i ragazzi che si divertono ed i bambini che giocano è una grande soddisfazione. Penso che sia questo il punto più importante. Ringrazio anche l’Amministrazione che ci sostiene in questo percorso di valorizzazione delle periferie. Ci auguriamo che ci sia un effetto emulazione, che in altre zone si possano creare altre iniziative simile per dare spazi di aggregazione ai giovani ed agli anziani dei quartieri. Così, alzando i valori sociali, si può crescere tutti insieme e far crescere la città».