Messina, la magia del presepe di Curcuraci nello speciale della RTP

L’incanto dei colori, dei suoni e dei profumi della tradizione nel racconto di alcune fra le più note Natività realizzate a Messina e provincia - i presepi viventi di Curcuraci, Castanea e Trappitello. Un racconto emozionante in onda nello speciale che Rtp proporrà con le voci e i volti dei protagonisti che animeranno le varie scene. Si prosegue con il presepe vivente di Curcuraci, la piccola Svizzera messinese, in onda domani 29 dicembre alle 15,15 circa (e in replica lunedì 30 alle 15,15 e martedì 31 alle 10). Il presepe sarà visitabile oggi e poi l’1,2,5 e 6 gennaio dalle 18 alle 20.