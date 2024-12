Messina, le bambole cucite dai detenuti di Gazzi donate ai bambini ricoverati in ospedale

Bambole e orsacchiotti di stoffa simbolo di affetto e coraggio per grandi e piccini. È un progetto dal cuore grande “Ricuci il futuro”, l’iniziativa dell’associazione “Hope for You” che ha donato ai bambini ricoverati nei reparti oncologici e pediatrici degli ospedali e alle case famiglia, bambole e orsacchiotti di stoffa realizzati dai detenuti e dalle detenute della casa circondariale di Gazzi. Un gesto semplice in pieno spirito natalizio che è anche un momento di riscatto e speranza.

Da tempo l’associazione opera all’interno della casa circondariale di Gazzi portando avanti progetti che coinvolgono la popolazione carceraria. In occasione delle feste di Natale, i volontari hanno proposto la realizzazione di speciali bambole da donare ai bambini ricoverati in ospedale. Un progetto che i detenuti coinvolti hanno abbracciato con entusiasmo. «Quando abbiamo proposto ai detenuti sia nelle sezioni femminili e maschili, di realizzare sia le bambole che gli orsacchiotti da donare ai bambini ricoverati negli ospedali, hanno accettato subito con entusiasmo perché sapevano che si sarebbero impegnati per una giusta causa» racconta Rosa Danaro, responsabile dell’associazione che ha ringraziato la direttrice del carcere Angela Sciavicco per aver appoggiato il progetto che è stato reso possibile grazie alla collaborazione della polizia penitenziaria e del personale dell’Area trattamentale. «Un aspetto particolarmente toccante di questa iniziativa- prosegue- è stata la richiesta spontanea da parte delle detenute e detenuti di conoscere i nomi dei bambini che avranno ricevuto i loro pupazzi, non per curiosità, ma per un desiderio sincero che è quello di pregare per la loro guarigione».