Ai piccoli del Polo materno infantile del policlinico di Messina doni dalle comunità parrocchiali di San Giuseppe e Santa Maria Goretti

Una mattinata speciale per i volontari delle comunità parrocchiali di San Giuseppe e Santa Maria Goretti di Letojanni e Mazzeo guidate da don Nicola Antonuccio che sono stati in visita al Policlinico di Messina, portando un carico di doni e tanto calore per scaldare la degenza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie del Polo materno infantile al padiglione NI.

" I sorrisi dei bambini e lo sguardo commosso dei genitori sono stati per noi il regalo più bello! Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa: i volontari, il personale sanitario che ci ha accolto con grande disponibilità e tutte le persone che hanno reso possibile tale esperienza. Che il messaggio di amore e speranza del Natale possa raggiungere ogni cuore, anche nei momenti di difficoltà"ha detto padre Nicola. Il sacerdote è arrivato alla guida della comunità un anno fa per sostituire don Francesco Giacobbe colpito da gravi problemi di salute e ancora immerso nel percorso di riabilitazione. È anche per lui e a lui che le comunità hanno rivolto il loro pensiero ricordando questo speciale momento al Policlinico che erano soliti condividere con tanta gioia.