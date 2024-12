Villafranca Tirrena, Gianni Morandi mostra sui social il ritratto di Domenico Santangelo

Direttamente da Villafranca Tirrena un regalo speciale e originale per Gianni Morandi. "Pranzo in famiglia con un regalo di Domenico", scrive così il cantante italiano in un post diffuso poco fa sulle sue pagine ufficiali social. Si tratta del ritratto realizzato dal pittore Domenico Santangelo di Villafranca Tirrena, che gli ha fatto recapitare il dipinto con sullo sfondo anche il grande Lucio Dalla. Morandi ha apprezzato molto il quadro ricevuto, tant'è che ha deciso di divulgarlo in una foto che lo vede assieme alla tavolata di famiglia in occasione delle feste natalizie. "Grazie a te per questa bella sorpresa", ha commentato a sua volta l'artista villafranchese, che da molti anni ormai si dedica alla realizzazione anche di ritratti di volti del mondo dello spettacolo e legati al mondo sacro.