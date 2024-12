Un Natale di solidarietà: la comunità di Sant’Egidio serve oltre 4.000 persone in Sicilia. Il pranzo di Messina

A Messina, presso la Chiesa di San Francesco all’Immacolata, si è svolto il tradizionale pranzo di Natale che ha accolto oltre 400 persone . Anziani, bambini, senza fissa dimora, famiglie in difficoltà e stranieri si sono ritrovati insieme in un momento di festa e condivisione, serviti da numerosi volontari della Comunità.

“Il Natale aiuta tutti a comprendere di più la bellezza della semplicità di Betlemme, ma soprattutto un popolo in cerca di stupore e di pace. Non vogliamo dimenticarci per questo i più deboli della nostra città, ma anche del mondo, come i tanti che soffrono in Siria, Ucraina, Gaza e in diversi luoghi del continente africano,” ha dichiarato Andrea Nucita, responsabile della Comunità di Sant’Egidio a Messina.

Negli stessi giorni, pranzi simili si sono svolti a Catania, Palermo e altre città siciliane. A Noto, il Natale è stato festeggiato con un pranzo speciale all’interno del carcere, portando conforto ai detenuti. Complessivamente, oltre 4.000 persone in difficoltà sono state servite dalla Comunità di Sant’Egidio in Sicilia durante questo Natale 2024, dimostrando che il calore della solidarietà non conosce confini.