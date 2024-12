Natale a Messina con la storica processione del Bambinello Gesù: un evento che unisce fede e tradizione

La storica processione del Bambinello Gesù che si tiene ogni anno la notte di Natale si è snodata lungo le strade cittadine per tenere viva l’antica e prestigiosa manifestazione che da sempre tocca i cuori di tanti fedeli che sfidando il freddo partecipano con fede a un evento di grande suggestione. La processione, che dal 1626 è promossa dalla confraternita Maria SS. della Luce, oggi guidata dal commissario straordinario Marco Grassi, dal 1909 si tiene anche con il supporto dei Frati Minori Conventuali. Il suggestivo corteo religioso è partito all’una di notte dal Santuario di San Francesco all’Immacolata dopo la celebrazione eucaristica, mente la novena di Natale è stata predicata dai parroci della città e dei Villaggi. Il corteo religioso ha percorso il centro cittadino con la partecipazione di tantissimi fedeli che non hanno voluto perdere questo importante momento religioso. Il pregevole Bambinello in cartapesta portato in processione dal padre guardiano fra Massimiliano Di Pasquale, Cappellano della Confraternita della Luce è stato condotto sotto un antico baldacchino in seta le cui aste sono state sostenute dai confrati della Luce.