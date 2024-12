Messina, la messa di Natale su Rtp. Ricollocato in Cattedrale il paliotto dell'altare maggiore

La Santa messa pontificale del giorno di Natale dalla Basilica Cattedrale di Messina Santa Maria Assunta è stata trasmessa in diretta su Rtp (canale 19 e 864) e Tgs (canale 12) oggi a partire dalle 10,50. a presiedere il rito, alla presenza delle massime autorità civili e militari, il vescovo ausiliare Cesare Di Pietro; la celebrazione andrà in replica su Rtp alle 18.

E’ stato ricollocato in Cattedrale il paliotto dell’altare maggiore raffigurante l’Ambasceria in visita alla Vergine Maria. La pregevole opera in argento e rame dorato del peso di 200 chilogrammi circa, è stata sottoposta a un’opera di restauro eseguita da maestro Carmelo Geraci. Un lavoro complesso, come ha spiegato lo stesso restauratore, resosi necessario per eliminare le ossidazioni ferrose prodotte da chiodi di ferro e quelle di rame causate dall’uso di sostanze lucidanti aggressive. Le lamine, non particolarmente sottili, presentavano ammaccature sparse, lesioni e piccole lacune, oltre alla presenza di deformazioni e parti dissaldate che sono state sistemate. Recuperata anche la struttura lignea retrostante, indebolita dall’attacco di insetti xilofagi. Oltre al restauro è stato necessario realizzare un calice dorato mancante, che originariamente era tenuto in mano dalla figura femminile posta alla sinistra della scena.