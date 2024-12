Grande festa a Spadafora per i 100 anni della signora Antonia Ilacqua

Grandi festeggiamenti per i 100 anni della signora Antonia Ilacqua. Nata nel giorno della vigilia di Natale del 1924, sposata ed emigrata in Argentina e tornata in Italia nel 1962 insieme al marito, ha lavorato e seguito la famiglia con dedizione e amore. Ha 2 figli, 5 nipoti e 2 pronipoti. La cerimonia si è svolta nel salone dell’ex scuola di San Martino, frazione di Spadafora. Presenti alla festa le autorità civili, militari e religiose. Rivolte dal sindaco Lillo Pistone le migliori congratulazioni per il traguardo raggiunto, a nome della comunità e dell’amministrazione, con la consegna di una targa ricordo. Un caloroso augurio anche dal parroco, monsignor Alessandro Lo Nardo. Presenti pure altri rappresentanti dell'amministrazione comunale, il nipote Antonino Gringeri, comandante dei carabinieri della Stazione di Milazzo, e il capitano Alberto Dal Basso, comandante della Compagnia dei carabinieri di Milazzo. La nonnina ha manifestato grande gioia e riconoscenza per la festa a lei dedicata.