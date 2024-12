Messina, ricollocato in Cattedrale il paliotto dell'altare maggiore. Domani la messa di Natale indiretta su Rtp

E’ stato ricollocato in Cattedrale il paliotto dell’altare maggiore raffigurante l’Ambasceria in visita alla Vergine Maria. La pregevole opera in argento e rame dorato del peso di 200 chilogrammi circa, è stata sottoposta a un’opera di restauro eseguita da maestro Carmelo Geraci. Un lavoro complesso, come ha spiegato lo stesso restauratore, resosi necessario per eliminare le ossidazioni ferrose prodotte da chiodi di ferro e quelle di rame causate dall’uso di sostanze lucidanti aggressive. Le lamine, non particolarmente sottili, presentavano ammaccature sparse, lesioni e piccole lacune, oltre alla presenza di deformazioni e parti dissaldate che sono state sistemate. Recuperata anche la struttura lignea retrostante, indebolita dall’attacco di insetti xilofagi. Oltre al restauro è stato necessario realizzare un calice dorato mancante, che originariamente era tenuto in mano dalla figura femminile posta alla sinistra della scena.

“Si tratta, come ha spiegato il delegato arcivescovile per la Cattedrale mons. Roberto Romeo, di un’opera di grande valore e inestimabile bellezza che meritava per questo di essere riportata all’antico splendore”. In occasione del Giubileo ordinario 2025 che si aprirà il 29 dicembre prossimo in tutte le diocesi, la chiesa di Messina Lipari Santa Lucia del Mela contribuirà alla costruzione dell’ambone, luogo in cui viene proclamata Parola di Dio, un segno di memoria immortale di questo anno santo.