Atmosfera natalizia al Policlinico di Messina grazie ai volontari di “Cambiamenti”

I volontari di Cambiamenti APS, associazione messinese che si occupa di malattie neuromuscolari rare in Sicilia, hanno cercato di ricreare un’atmosfera natalizia in un luogo dove si affrontano quotidianamente sfide difficili a tutela della salute dei malati, ovvero nel reparto di Malattie neurodegenerative ad elevata complessità assistenziale dell'Policlinico di Messina, diretto dalla Prof.ssa Sonia Messina.

“Il nostro Reparto quotidianamente cerca di mettere le esigenze dei pazienti al centro del percorso di cura, con un percorso multidisciplinare che segue le più aggiornate linee guida di assistenza e ricerca a livello internazionale, siamo stati quindi felici e grati nell’accogliere questa iniziativa” ha dichiarato la Prof.ssa Sonia Messina.

Si è creata un'atmosfera magica arricchita dal suono festoso della zampogna del maestro Orazio Calapai, che ha reso, con semplicità, ancora più speciale questo momento di festa. Sono stati consegnati dei libri di poesia per i degenti ed i caregivers per portare gioia e conforto in questo periodo così speciale dell'anno.