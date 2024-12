Santo Stefano di Camastra in mostra coi suoi Presepi di ceramica FOTO

Maria, Giuseppe, pastorelli, Magi, la mangiatoia pronta per Gesù... Quella scena semplice e millenaria che a Santo Stefano di Camastra, sotto ai suoi quattro archi, in questi giorni si è fatta d'arte.

La 'città delle ceramiche' come tante piccole Betlemme. Oltre alle luminarie che circondano il centro storico, oltre ai balconi addobbati e alle vetrine luccicanti, Santo Stefano quest'anno si mette in mostra anche attraverso i suoi tanti Presepi (naturalmente in ceramica). Piccolissimi o enormi, poggiati o appesi: tutti in posa, lì ad attrarre turisti e cittadini, tra chi passa e si sofferma e chi va apposta, attratto dal richiamo della creatività. Un'iniziativa, pensata e voluta dall'amministrazione comunale che per l'occasione ha coinvolto decine di artigiani stefanesi e pure il Liceo artistico guidato da Calogero Antoci, che l'assessore Alessandro Amoroso ha definito a buon diritto "uno straordinario successo".

A sorvegliare i luoghi, notte e giorno, un moderno sistema di videosorveglianza collegato ad un allert h24. La rassegna presepiale, finito il suo momento di esposizione esterna, sarà collocata in una delle sale di Palazzo Trabia (sede del Museo della Ceramica) dove potrà essere ammirata tutto l’anno.