Nasce “Rosso di Sicilia”: due eccellenze messinesi per un panettone salato che celebra il gusto e la tradizione

Messina si conferma terra di eccellenze gastronomiche grazie alla collaborazione tra due talenti che hanno saputo unire creatività e maestria per dare vita a una novità destinata a lasciare il segno sulle tavole natalizie. La chef Carlotta Andreacchio, volto emergente della cucina siciliana, e il maestro pasticcere e ambasciatore del gusto Lillo Freni, premiato dal Gambero Rosso per il suo impegno nella valorizzazione dei prodotti locali, hanno unito le forze per creare il “Rosso di Sicilia”: un panettone salato “limited edition” che celebra l’artigianalità e i sapori autentici della loro terra.

Un’idea che nasce dalla tradizione

Il “Rosso di Sicilia” non è un semplice panettone, ma un omaggio alla cultura gastronomica siciliana. L’impasto, arricchito con estratto di pomodoro siciliano, è reso unico dalla presenza di ingredienti ricercati come i pomodori datterini confit, le cipolle bianche alla brace e le acciughe del Cantabrico. Un connubio di sapori che esprime appieno la filosofia dei due creatori: rispetto per la tradizione e innovazione nel gusto.