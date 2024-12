Le più note Natività realizzate a Messina e provincia nei racconti dei presepi viventi di Curcuraci, Castanea e Trappitello

L’incanto dei colori, dei suoni e dei profumi della tradizione nel racconto di alcune fra le più note Natività realizzate a Messina e provincia - i presepi viventi di Curcuraci, Castanea e Trappitello - e la magia di un casale, quello di Massa San Nicola, trasformato nell’esclusivo villaggio di Babbo Natale. Un racconto emozionante in onda nello speciale che Rtp proporrà con le voci e i volti dei protagonisti che animeranno le varie scene: si comincia oggi alle 15,15 (in replica stasera alle 23.20, domani alle 15.40, domenica alle 23.20, lunedì alle 15.15 e martedì alle 16) con il Santa Claus Village di Massa San Nicola inaugurato ieri sera, che sarà visitabile fino a domenica 22 dalle 18 alle 21. Tema di questa seconda edizione “Il Piccolo Principe nel pianeta di Babbo Natale”: un mondo incantato di luci, colori e suoni, con fate e folletti in ogni angolo del villaggio pronti ad accompagnare i visitatori alla scoperta dei pianeti del Piccolo Principe, che nel villaggio di Babbo Natale - San Nicola appunto - scoprirà la grotta della Natività, il luogo dove “l’essenziale è invisibile agli occhi”.