Messina, un Presepe alla stazione centrale per accompagnare turisti e viaggiatori durante le feste

Il presepe, allestito presso la stazione, rappresenta non solo una celebrazione della tradizione, ma anche un ulteriore tassello dell’impegno di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) nel rendere le stazioni ferroviarie luoghi sempre più accoglienti, sicuri e centrali per il tessuto urbano. Questo progetto è supportato dalla costante collaborazione con la Polizia Ferroviaria e FS Security, che garantiscono sicurezza e serenità per tutti i frequentatori degli spazi ferroviari.

La stazione ferroviaria, oltre ad essere un nodo cruciale per la mobilità, si conferma un luogo capace di accogliere e valorizzare momenti di cultura e condivisione per la comunità. Con questa visione, la stazione di Messina Centrale si è trasformata durante le festività natalizie in uno spazio attrattivo e simbolico, grazie alla realizzazione di un presepe che accompagnerà viaggiatori e turisti nel periodo più magico dell’anno.

Il presepe di Messina si unisce a quello inaugurato il 9 dicembre alla stazione di Palermo Centrale, alla presenza del presidente di Rete Ferroviaria Italiana, Dario Lo Bosco. Questa iniziativa sottolinea il ruolo delle stazioni come spazi che vanno oltre la loro funzione logistica, diventando punti di riferimento per la comunità e promotori di cultura e tradizioni.

Nel fine settimana appena trascorso, la stazione è stata teatro della terza edizione del “Natale in Stazione”, un evento promosso dall’amministrazione comunale di Messina in collaborazione con RFI. Il momento clou è stata la benedizione del presepe, che ha visto la partecipazione del sindaco di Messina Federico Basile, del direttore generale della Città Metropolitana Giuseppe Campagna e del direttore area sud di Direzione Stazioni di RFI Giuseppe Brusamolin.

La stazione: spazio per tutti

Con questi progetti, la stazione di Messina Centrale rafforza il suo ruolo di luogo centrale nel sistema cittadino, non solo come snodo intermodale ma anche come punto di incontro e condivisione. È un esempio concreto di come gli spazi pubblici possano trasformarsi in luoghi inclusivi, capaci di accogliere eventi che arricchiscono la comunità e rafforzano il senso di appartenenza.

Durante le festività natalizie, la stazione si propone quindi come una meta non solo per i viaggiatori, ma per chiunque voglia vivere un momento di serenità e riflessione nel cuore della città.