Messina, inaugurate le nuove sale studio e lettura della Facoltà di Giurisprudenza

«Un Ateneo è grande se ha tanti studenti e li mette al centro, incidendo sulla qualità della loro esperienza. Dal mio insediamento, ho intercettato il desiderio dei nostri giovani di sviluppare un sempre maggiore senso di appartenenza ed è con questo spirito che viviamo questa giornata e che ho scelto di consentire l’apertura della nuova Aula studio sino a sera, come già avviene per le nostre biblioteche. È bellissimo osservare il cortile e le sale piene di studenti, tutto ciò è sinonimo di una comunità attiva e vitale. Il Dipartimento di Giurisprudenza sta compiendo un grande lavoro sia per i ragazzi sia per il recupero della memoria, componente fondamentale all’interno di una Università».

Queste le parole della rettrice Giovanna Spatari nel giorno che ha visto, in contemporanea, l’inaugurazione della nuova sala studio del Dipartimento, l’apertura di una sala lettura destinata ai docenti emeriti e in quiescenza e lo svelamento della targa, intitolata al prof. Enzo Silvestri, adiacente all’aula che ospita le attività della Scuola di specializzazione per le professioni legali già intitolata all’insigne giurista messinese.