Camminare i Peloritani, al via nuovi cammini e percorsi escursionistici alla scoperta delle bellezze del territorio locale

Nuovi cammini e percorsi escursionistici alla scoperta delle bellezze del territorio locale, legate alle peculiarità ambientali dei monti Peloritani, alla flora e fauna caratteristica di questi luoghi, custodi di una bellezza primordiale. E’ stato presentato nei giorni scorsi il programma 2025 dell’associazione Camminare i Peloritani: “The green experience” è il tema scelto, una sfida rinnovata da parte della realtà presieduta da Pasquale D’Andrea , che per il nuovo anno ha scelto di implementare, oltre alle tradizionali escursioni pensate per vivere un'esperienza sensoriale unica a contatto con la natura, alcuni progetti specifici anche fuori dal territorio Messinese. Una proposta variegata dunque che spazia dalle ormai consolidate esperienze di trekking a tema/pellegrinaggio sui monti Peloritani (il Cammino dell’Anima, il Cammino della Bellezza, e i trekking dedicati al beato Pier Giorgio Frassati e al Sentiero dei due Mari), ai progetti settimanali “Primi Passi”, dedicato a chi si approccia per la prima volta a questo tipo di attività, e “Trekking urbano”, una proposta itinerante per le vie della città alla scoperta delle bellezze artistiche e monumentali. Non mancheranno anche quest’anno gli eventi “outdoor” fra cui i grandi trekking, alla scoperta di bellezze naturalistiche fuori dall’Isola, e i “Week end trekking”, per conoscere o approfondire peculiarità storiche, culturali e delle tradizioni non solo dei borghi siciliani, ma anche calabresi e di altre regioni limitrofe.

A presentare la nuova programmazione insieme al presidente di Camminare i Peloritani sono stati Danilo D’Andrea, curatore della struttura e dell’organizzazione dei percorsi, Salvatore Arrigo, responsabile della comunicazione e Maria Pollino, coordinatrice dei trekking urbani. Tra le novità, il concorso fotografico “Naturalistico”, il Trekking con pranzo conviviale e i percorsi “Estate in trekking” - che prevedono camminate in riva al mare con aperitivo al tramonto - “Wild trekking” e “Lunghi Cammini”, “Pellegrinaggi” - che nell’anno giubilare permetteranno di visitare santuari e luoghi di culto caratteristici - e “Rifugi e Bivacchi” con l’esperienza di pernottamento in tenda. Confermate le proficue sinergie con l’Università degli studi di Messina, la cooperativa di comunità Valli Basiliane, la rassegna diocesana Armonie dello Spirito, la Uisp con il progetto “Sport per tutti” e gli obiettivi dell’associazione e il Centro di educazione ambientale Assocea presieduto da Francesco Cancellieri, con il quale è in cantiere un progetto di valorizzazione e sviluppo territoriale. Come ha spiegato Filippo Grasso, docente Unime esperto in Turismo, “i cammini costituiscono l’ossatura dello sviluppo ecosostenibile di un territorio. Non si tratta solo di camminare, ma di essere cooperatori nella custodia del paesaggio, della cultura e delle tradizioni che lo caratterizzano. È degno di apprezzamento il lavoro svolto dall’associazione Camminare i Peloritani', che seguo scientificamente da anni come Università, impegnata con passione nella valorizzazione del territorio e nel rafforzamento del senso di appartenenza e di coesione tra i camminatori e le comunità che incontrano, alimentando la responsabilità collettiva di custodire e tramandare il patrimonio naturalistico alle generazioni future”.