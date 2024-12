Visita pastorale nella Piana di Milazzo: la Chiesa in cammino verso le comunità

È iniziata la scorsa settimana la visita pastorale dell’arcivescovo di Messina, Mons Giovanni Accolla e il suo vicario Cesare Di Pietro. Un giro per le parrocchie della Piana di Milazzo allo scopo di evangelizzare e diffondere la fede, decisamente in crisi negli ultimi tempi. Ma anche l’occasione per abbracciare tutta la comunità, in trepida attesa per l’incontro.

Attraverso i tavoli sinodali, gli ecclesiastici hanno potuto dialogare con i fedeli confrontandosi su tematiche attuali.

Un primo momento molto sentito è stato l’arrivo nella parrocchia della Trasfigurazione del Ciantro, dove mons. Cesare Di Pietro ha celebrato l’eucarestia ieri mattina, in una chiesa gremita di persone e di bambini che lo hanno accolto con canti di benvenuto. Una comunità giovane questa, come lo stesso vicario del Vescovo ha sottolineato, piacevolmente colpito dalla presenza di così tanti bambini e giovani. «Siamo una chiesa in cammino che persegue il fine di fare innamorare più persone di Gesù, ma che certamente si torva ad affrontare la “concorrenza” di un mondo esterno che allieta più delle parrocchie», ha affermato Mons Di Pietro durante l’omelia.