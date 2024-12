Santa Teresa di Riva, Gruppo di Azione Locale: lo slancio parte dal vertice

Alcune novità, a partire dal vertice, ma con un chiaro ritorno alle origini. Il Gruppo di Azione Locale Taormina-Peloritani segna una tappa decisiva della sua storia iniziata nel 2006 per delineare le strategie future dell’organizzazione e ribadire il suo ruolo cruciale nello sviluppo sostenibile del comprensorio.

Al Palazzo della Cultura di Santa Teresa di Riva si è tenuta l’assemblea convocata dal vicepresidente Bruno Miliadò, sindaco di Forza d’Agrò, dopo le dimissioni del presidente Domenico Ravidà, in carica dal 2022, che ha lasciato con un anno di anticipo. All’ordine del giorno la nomina, fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di amministrazione, di un amministratore designato dai soci privati. Al vertice del Gal è stato eletto per acclamazione l’imprenditore messinese Antonino Bonfiglio, presidente indicato dalle imprese dopo tre designati dalla politica (Mario Puglisi, Giuseppe Lombardo e Domenico Ravidà). Trentaquattro anni, laureato in Governo e Politiche-indirizzo Politiche Pubbliche alla Luiss di Roma, Bonfiglio è impiegato bancario alla Banca di Credito cooperativo di Pachino e ha maturato una lunga esperienza nel settore dello sviluppo strategico territoriale e nel settore vitivinicolo e dell’enogastronomia. È conduttore di un’impresa agricola dove si occupa di commercializzazione e marketing per il settore agroalimentare e vitivinicolo e fa parte del Consorzio di Tutela della Doc Faro, dove ricopre l’incarico di tesoriere.