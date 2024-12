Qualità della vita, la provincia di Messina (91ma) cresce in ricchezza, consumi e cultura

Perde due posizioni la provincia di Messina nell’annuale classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore. Si attesta al 91mo posto, in buona compagnia con tante altre province del Sud. Peggio di tutte la dirimpettaia Reggio, fanalino di coda. Dati che certamente faranno discutere se analizzati nello specifico, tenendo sempre conto che si tratta di risultati che riguardano non solo il capoluogo ma tutte e 109 le province.

In linea con il piazzamento generale “Ricchezza e Consumi”, ma in crescita di 9 posizioni rispetto al 2023.

“Affari e lavoro” -1 al 101° posto, mentre “Giustizia e sicurezza” la provincia di Messina sale al 67° posto. “Demografia e società all’82° (-4 rispetto all’anno scorso).

Il crollo, invece, arriva per "Ambiente e servizi", -22 posizioni dal 2023. Un dato che farà certamente storcere il muso all’amministrazione della città capoluogo che in questo settore ha fatto tanto, vedi differenziata, trasporto pubblico e piste ciclabili. Bel balzo in avanti di 16 posizioni per “Cultura e tempo libero”, 55° posto in classifica generale.