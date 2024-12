Un messinese sulla cima del mondo: Igor e la sua avventura sull’Everest

Da Messina alla vetta immensa il passo è stato avventuroso. Igor Fedele, classe 1971, ha una nuova storia da raccontare che si somma alle altre. Come in Tunisia quando è partito in solitaria con la moto o quella volta in cui ha respirato a pieni polmoni il deserto. «Sono un messinese “doc” – racconta con entusiasmo contagioso –, appassionato non solo di vela e surf. Per quasi trent'anni, per professione, mi sono occupato di viaggi e fino allo scorso anno sono stato titolare di un tour operator e il mio pane quotidiano era il turismo naturalistico sportivo. Nasco come guida ambientale escursionista e per più di 15 anni sono stato membro del Soccorso alpino, insomma la mia passione nasce principalmente dal mio lavoro».

In questi anni Igor ha organizzato diverse escursioni, scalato numerose montagne. Il punto più alto? Il Campo Base dell'Everest a quota 5364 m, e la cima accanto, il Kala Patthar, 5.550 metri, dalla quale si ha una visione ancora più bella. In precedenza aveva collezionato tante altre esperienze come il Toubkal , con i suoi 4.167 metri, la vetta più alta della catena montuosa dell'Atlante e di tutto il Nord Africa. Il suo nome significa “vetta da cui si vede tutto”.

L' Everest? Lo definisce più trekking che alpinismo, almeno per il percorso che ha fatto lui: « Non è impossibile – precisa ridendo – anche se è necessario avere un po’ di preparazione. In questa avventura c'erano tutte le fasce d'età. Qualcuno ci è riuscito, qualcun altro ha dovuto mollare. Le difficoltà maggiori sono sicuramente l'altitudine, la pressione dell'aria e la saturazione va costantemente monitorata». Igor ha impegnato tutte le ferie per questa magica avventura, «che bisogna vivere una volta nella vita», e dice grazie alla sua famiglia che lo ha appoggiato sempre. «Sono uno sportivo, ho corso in auto per 10 anni, in moto per trenta. Mettersi in gioco è nel mio dna e mi sono detto che volevo vedere prima di morire la montagna più alta del mondo. Ben 16 anni fa ero stato già in un 'altra parte dell'Himalaya, la parte indiana, e lì ho raggiunto 5400 metri in moto e qualche altro picco a piedi. Questa volta ero solo, come dicevo, avevo una guida nepalese, e il padre era colui che portava bagaglio. Il lungo cammino è durato 15 giorni e il saliscendi per arrivare alla meta è continuo. Gli alloggi dai 4000 in su sono “lodge”, ovvero dei piccoli rifugi molto essenziali in cui non ci sono riscaldamenti, energia elettrica, e di notte la temperatura scende completamente sotto lo zero, anche a meno 13. E anche l'acqua che dovrebbe dissetarti si congela. Un minimo di tepore era presente nella sala comune dove consumavi i pasti. Il letto ovviamente inesistente. La nanna era nel sacco a pelo».