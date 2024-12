La blogger di Messina e il suo libro per svegliare le coscienze

Ci voleva. Per riflettere e svegliare le coscienze dormienti. Il tono enfatico parte già leggendo il titolo “Mamma torna presto!”. Quella preghiera che ogni madre sente spesso al telefono o via whatsapp che fa aprire una voragine, quel dubbio irrisolto e la domanda amletica: «Sto facendo abbastanza?». Il primo romanzo della messinese Laura Latino, classe 1986, ideatrice del blog “Just4Mom” (oltre 40mila follower sia su Instagram che su Facebook) dà forma, con questo testo, alla sua innata passione per la scrittura e ad una storia avvincente e intrigante, divertente e serissima nella quale, tra colpi di scena, momenti di grande ilarità e tragicomici, l’autrice affronta uno dei temi più spinosi della nostra epoca: quello delle donne madri e in carriera. Come Laura.

A guardare la talentuosa messinese da fuori: avvocata e mamma di due bimbe. Gli inizi però non vanno dimenticati e neanche le radici siciliane saldissime. «Ho studiato al Maurolico – racconta Laura – ci tengo a ricordarlo, e resta indelebile il ricordo della professoressa Antonella Vadalà, che insegnava Italiano al Ginnasio. Mi ha fatto amare la scrittura in maniera viscerale ma soprattutto fatto comprendere che potevo farlo... Il mio libro – continua – va a toccare tematiche forti. “Mamma torna presto!” è la storia di Anna, madre e professionista, alle prese con le sfide quotidiane legate alla maternità, al lavoro e ai sensi di colpa: la storia esplora la condizione delle donne con ironia e realismo: la madre in carriera, protagonista del libro, affronta una continua tensione tra le esigenze professionali e familiari non sentendosi mai abbastanza».