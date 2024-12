Santa Lucia del Mela, giovedì s'intitola il palazzetto dello sport a Paolo Rossi. Sarà anche scoperto un murale

La cittadina di Santa Lucia del Mela si prepara a vivere un altro intenso momento nel segno dello sport e del ricordo di un grande campione. Giovedì 19 dicembre, alle ore 17, il Palazzetto dello Sport sarà intitolato all'indimenticabile attaccante bianconero e campione del mondo nel 1982 Paolo Rossi. Per l'occasione sarà scoperto il murale, realizzato dall’artista Andrea Sposari, a lui dedicato. Alla cerimonia parteciperanno Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi e presidente nazionale del calcio femminile, e Antonio Cabrini, campione del mondo ‘82 e amico di Paolo Rossi. "Un’occasione per celebrare insieme il ricordo di un grande uomo e campione. Non mancate", dichiarano l'amministrazione comunale e l'assessore allo Sport Benedetto Merulla.