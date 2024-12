“Dona un giocattolo per accendere un sorriso”: il regalo del Maurolico di Messina per i bimbi di San Clemente

Nell’ambito del progetto legalità, in collaborazione con il Comitato provinciale Unicef di Messina, anche quest’anno l’Istituto d’istruzione superiore Maurolico si è fatto promotore dell’iniziativa “Dona un giocattolo per accendere un sorriso” . Un momento di generosità condivisa da parte dei giovani della scuola coordinata dal prof. Costantino Lauria e dalla studentessa da Federica Alberti, che hanno voluto scegliere e impacchettare i giocattoli più belli da donare ai piccoli amici meno fortunati della parrocchia di San Clemente.

Quest’anno la partecipazione del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani guidata dal magister Franco Grezzo ha reso più significativa l’iniziativa che, come tante altre, “costituiscono un pilastro fondamentale del progetto educativo del Maurolico. La scuola si impegna a formare non solo studenti competenti, ma anche cittadini sensibili e responsabili. La generosità dimostrata da tutti i partecipanti è la prova tangibile di quanto i valori di solidarietà e rispetto per gli altri siano profondamente radicati nella comunità scolastica”, ha dichiarato la dirigente De Francesco.

Anche il prof. Lauria che segue ormai da anni questo progetto con grande impegno, ha elogiato “la dedizione mostrata dagli studenti in questo progetto che unisce legalità e solidarietà, confermandone la bellezza ed il valore”.