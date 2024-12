Chef e ragazzi dell'Aipd uniti per una giusta causa: grande successo a Torregrotta per il Gala di Beneficenza

Uniti per una giusta causa. Ampia partecipazione al Gala di beneficenza organizzato dall'associazione Acapulco di Torregrotta. La manifestazione si è resa possibile grazie al contributo della famiglia Pastafiglia, che ha messo a disposizione la sala, e di Giuseppe Geraci e Roberta Caruso, rispettivamente chef e pastry chef, che hanno offerto la loro esperienza in cucina, coinvolgendo anche i ragazzi e le ragazze dell'Associazione italiana persone down (Aipd), Sezione di Milazzo.

La serata di beneficenza è stata coinvolgente anche sotto il profilo emotivo, con vari momenti ludici e testimonianze toccanti. Il ricavato di circa 3mila euro è stato devoluto all'associazione Aipd di Milazzo. "Vogliamo ringraziare ogni singola persona che ha partecipato, donato e reso possibile questa serata indimenticabile, magica, di emozioni sincere e tanto amore - riferiscono i componenti dell'associazione Acapulco -. Ogni gesto, grande o piccolo, fa la differenza e insieme abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Grazie a tutti coloro ci hanno accompagnato in questa causa speciale. Il loro impegno e la loro generosità ci ispirano ogni giorno a fare sempre di più".