Natale a Messina, il "Teatro del Gusto" tra eccellenze gastronomiche e cultura alimentare

Nel cuore del Christmas Village allestito in via Laudamo, accanto al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, si svolge un evento unico che unisce sapori, tradizione e cultura. Fino al 29 dicembre, il Teatro del Gusto, realizzato da Saro Gugliotta di Associbo, trasforma il Natale in un’occasione per celebrare il territorio attraverso la ricchezza enogastronomica locale.

Cibo e territorio: una sinfonia di sapori al Teatro Vittorio Emanuele

Nella suggestiva cornice del Book Shop del Teatro Vittorio Emanuele, si susseguiranno incontri tematici che raccontano il legame profondo tra il cibo e la nostra terra. Ristoratori, vinificatori, pasticcieri, panificatori e produttori di eccellenze gastronomiche della provincia messinese si alterneranno per condividere storie e segreti della loro arte, offrendo uno sguardo che coniuga il gusto con l’attenzione alla salute.

Il calendario degli appuntamenti. Inizio ore 18