Barcellona, prima cerimonia liturgica in una chiesa di San Giovanni gremita di fedeli FOTO

Prima cerimonia liturgica in una nuova chiesa di S. Giovanni Bosco gremita di fedeli. In presenza di numerose autorità civili, militari e religiose, la funzione è stata svolta dal vescovo ausiliario Di Pietro, dopo che il direttore don Pagano Dritto ha fatto gli onori di casa. Presente l’arcivescovo Accolla. “Che questa sia la casa dei giovani - ha dichiarato Di Pietro- e che si confermi centro spirituale e centro propulsivo della vita dei ragazzi. La nuova chiesa - edificata grazie alla generosità di padre Agostino Irlandese e numerosi confratelli salesiani- sia un tempio salvifico anche per le famiglie, chiamate a consegnare nelle mani dei giovani la fiaccola della fede”.