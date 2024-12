Messina, flashmob per il centenario del Liceo Seguenza: una celebrazione di storia, pace e comunità VIDEO

Stamattina Piazza Duomo si è trasformata in un palcoscenico vibrante di emozioni e significato, grazie al flashmob organizzato dal Liceo Seguenza di Messina per chiudere i festeggiamenti del centenario dell'istituto. L'intera comunità scolastica è stata protagonista dell’evento, che ha unito musica, danza e valori condivisi.



«Come il filo di Arianna, in questi cento anni di vite vissute e storie connesse, la nostra scuola è stata il faro per i suoi studenti», ha dichiarato la dirigente scolastica Lilia Leonardi. L’evento, che si è aperto sulle note della canzone Jerusalema, ha portato un messaggio di pace e fratellanza. «Questo brano, una preghiera cantata, evoca il grande desiderio di connessione con qualcosa di più grande, a vantaggio dell’umanità intera, specialmente in un periodo storico complesso come il nostro», ha aggiunto la preside.