Sanità messinese unita nella Messa di Natale il 12 dicembre in cattedrale

In occasione delle festività natalizie, per la prima volta a Messina, le aziende sanitarie, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Messina-Lipari- Santa Lucia del Mela, organizzano in Cattedrale una Santa Messa giovedì 12 dicembre alle ore 18.

La celebrazione eucaristica officiata dall'Arcivescovo Monsignor Giovanni Accolla vuole rappresentare un momento di raccoglimento, preghiera e riflessione, invitando la comunità messinese a prendersi cura gli uni degli altri, in particolare di coloro che vivono condizioni di sofferenza fisica.

Un’occasione per ricordare al tempo stesso l’importanza del lavoro profuso ogni giorno dagli operatori sanitari che su più livelli, ciascuno con le proprie competenze, rispondono alle esigenze di salute dei cittadini.

La celebrazione sarà anche un’opportunità per dare spazio alla solidarietà con una raccolta fondi promossa per sostenere il consueto pranzo di Natale organizzato dalla comunità di Sant’Egidio di Messina