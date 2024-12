Carlotta Andreacchio promuove a Messina "The Union Lady Chef": un trionfo di sapori e collaborazione

L’evento è stato un incontro di eccellenze e passioni condivise, con la chef Carlotta Andreacchio che ha ospitato due ospiti d’eccezione: la delegata delle Lady Chef per la Sicilia, Rosi Napoli , proveniente da Trapani, e la pastry chef Isabella Catalano di Tortorici. La cena, realizzata a sei mani, ha rappresentato non solo un momento di alto livello gastronomico, ma anche un simbolo tangibile di collaborazione e senso di appartenenza.

Ieri sera a Messina un evento culinario straordinario alla “Trattoria del Marinaio” di Carlotta Andreacchio. La serata “ The Union Lady Chef ” ha celebrato l’unione, la creatività e la professionalità delle donne nel mondo della cucina, in un contesto spesso dominato dalla presenza maschile.

Isabella Catalano ha proposto in degustazione dolci unici come la Pasta Reale di Tortorici, presidio Slow Food, e il suo celebrato panettone Ciauro di Sicilia, esempio di eccellenza nella pasticceria artigianale.

Ad accompagnare queste portate straordinarie, i vini della cantina Brugnano di Partinico, rappresentata dal direttore commerciale Maurizio Gandolfo, hanno aggiunto un tocco di eleganza e raffinatezza. Tra i commensali anche l'assessora comunale alle politiche giovanili Liana Cannata e l'assessore comunale allo sport e grandi eventi Massimo Finocchiaro

Un messaggio di forza e collaborazione

La serata non è stata solo un’occasione per celebrare la cucina di alto livello, ma anche un momento per riflettere sull’importanza della solidarietà e del supporto reciproco tra donne in un settore spesso ostico.

L’evento alla “Trattoria del Marinaio” ha rappresentato un esempio concreto di come il comparto Lady Chef stia riuscendo a creare spazi di dialogo e collaborazione, mettendo in luce il talento femminile e rafforzando la presenza delle donne nella gastronomia italiana.

Per un paio d'ore alla trattoria di Galati Marina si è respirata un’atmosfera di creatività, determinazione e sapore. Un’esperienza che ha ricordato a tutti i presenti come l’unione e la passione possano davvero fare la differenza.