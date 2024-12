Una speciale "pagnotta alla disgraziata" per lady Biden preparata da Don Minico. La mangerà?

Tra gli abitanti resident nella frazione di Gesso, anche Paolo Mazza, figlio del noto Don Minico, successore nella gestione dell'esercizio dei Colli Sarrizzo dove è nata la famosa pagnotta alla disgraziata. Da giorni membri dello staff della first lady ne stanno facendo scorpacciate, ed oggi una pagnotta speciale è stata preparata anche per la moglie del presidente degli Stati Uniti d'America. Hanno panificato all'alba i componenti dello staff di Don Minico per presentarla come ricetta vuole alla First Lady in arrivo a Gesso. L'assaggerà?

La pagnotta alla disgraziata

Si tratta di una pagnotta di farina di frumento condita con gli elementi della tradizione messinese dei prodotti sott’olio, cioè un misto di verdure locali conservate secondo i metodi della tradizione peloritana.

La notorietà della "Pagnotta alla Disgraziata" dopo aver ottenuto riconoscimenti nazionali ed essere stato inserito nella Guida Michelin e nella Guida del Touring Club Italiano, è arrivata anche oltreoceano, in America ed Australia.