Natale a Messina, il ritorno a furor di popolo del “Christmas Village” in via Laudamo. Dirette su RTP

Il grande albero pronto a brillare, un Giardino luminoso che si accenderà per incantare grandi e piccini, i mercatini, il coro gospel, musica, lo zampognaro, la parata dello “Schiaccianoci”, spettacoli e un’atmosfera che promette la magia delle feste. Torna anche quest’anno il “Christmas Village-Natale in Teatro”.

Fervono i preparativi in tutta l’area intorno al “Vittorio Emanuele”, che si sta trasformando in un vero villaggio di Natale. Dopo la riuscita prima edizione, il “Christmas Village” torna con la spinta di quelle 90mila presenze registrate l’anno scorso che hanno rappresentato la molla per riproporre un evento che ha fatto breccia nel cuore dei messinesi e di tanti turisti. Ieri la presentazione dell’evento nella sala Sinopoli del teatro “Vittorio Emanuele”. Ad illustrare i dettagli di questa seconda edizione, organizzata dall’associazione “Development”, tutti gli attori principali della macchina che si è messa in moto per realizzare un programma ricchissimo che promette grande divertimento per tutte le età.

«Sulla scia del successo registrato un anno fa abbiamo deciso di raddoppiare con i mercatini che animeranno non solo via Laudamo, ma anche via Pozzo Leone», ha spiegato Sergio Cimmino, per “Crew Eventi”. Tra artisti, hobbisti e artigiani, ci sarà anche la “casetta” di Rtp e Gazzetta del sud, nella quale verranno raccontate le tante iniziative in programma con approfondimenti sui temi del giorno. Un talk sul Natale e sulla città condotto da Salvatore De Maria, primo appuntamento in onda su Rtp domenica 8 dicembre, dalle 18 alle 19,15, in occasione dell’inaugurazione del villaggio.

Un’attenzione speciale è stata rivolta ai bambini che troveranno tante animazioni e un’area “kids” potenziata. Ci saranno la Casa di Babbo Natale, il boss dello zucchero filato, la giostra magica, gli elfi burloni, i laboratori in cui imparare a fare biscotti, gioielli e in cui imparare l’inglese. Non mancheranno gli effetti speciali: «Non siamo meteorologici, ma vi possiamo dire che l’8 dicembre sul Teatro Vittorio Emanuele nevicherà...», ha promesso Cimmino.

Alla Sala Laudamo film di Natale per i bambini, ma anche gli spettacoli della tradizione natalizia. «Un’occasione per rimarcare quel legame che il Teatro vuole fortemente con i messinesi. Teatro che diventa il cuore di un Natale di festa e gioia per tutti» hanno sottolineato il presidente dell’ente, Orazio Miloro, e il sovrintendente Gianfranco Scoglio. «Un’iniziativa che rappresenta il frutto di una sinergia che ha dato già importanti risultati e dato nuova vita ad un’area del centro storico della città che non era mai stata abbastanza valorizzata», hanno evidenziato da parte loro il sindaco Federico Basile e l’assessora Liana Cannata.

Spazio anche all’educazione ambientale con l’ Eco Village a cui parteciperà Messinaservizi con la campagna "Ogni cosa al posto giusto. Differenzia correttamente!", realizzata in collaborazione con l’Anci-Conai, per sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione dei rifiuti e promuovere l’utilizzo della “Junker app”, all’interno del progetto “Messina 2030”, che coinvolge Amam, Messina Social City, Atm, insieme con l’Ufficio scolastico provinciale.