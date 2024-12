La sorpresa dei Negramaro a Messina: visita agli amici di Casa Peloro e pranzo sullo Stretto con arancini e cannoli

Messina ha accolto i Negramaro, protagonisti di una tappa speciale a Capo Peloro. Dopo il concerto di Catania e in viaggio verso Reggio Calabria, la band ha scelto di fermarsi a Casa Peloro per un pranzo all’insegna dei sapori tipici dello Stretto.

Ad accoglierli, l’amico Nello Cutugno, tesoriere della Pro Loco Casa Peloro (che ha gentilmente concesso il video e le immagini che proponiamo), che ha fatto gli onori di casa. Il menù ha celebrato la tradizione siciliana con piatti come involtini di spadola, baccalà e totani fritti, polpette di alalunga e melanzane, e un gustoso burger di palamito. Non sono mancati arancini e i classici cannoli alla ricotta per concludere in dolcezza.