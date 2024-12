Alessia, la “content creator” di Barcellona che spopola nei social

451K followers, 15M total likes, 33M visualizzazioni mensili. Sono i numeri di Alessia Spidalieri, la “content creator” di origini barcellonesi, la quale, in brevissimo tempo, sta vertiginosamente scalando le vette dei social media con i suoi video divenuti virali. Giovane, bella e di talento, è riuscita a ritagliarsi una non indifferente fetta di successo grazie anche alla sua frizzante simpatia. Una passione nata durante la pandemia con qualche video su Tik Tok proseguendo fino alla decisione coraggiosa di lasciare il suo lavoro e dedicarsi interamente ai video. «I primi “lipsync” che ho fatto sono stati della nota comica Teresa Mannino, che ammiro molto. Poi sono passata a scene iconiche di film come “Ghost” e “sketch” di vario genere. Con il sostegno di mio marito e di una persona cara che credevano nel mio talento, non ho mollato e, analizzando i dati, ci siamo resi conto che il mio pubblico cresceva costantemente, la mia “fanbase” aumentava e sono arrivate le prime proposte lavorative».