Messina, avvicendamento al comando della Brigata Meccanizzata “Aosta”

Nel suo discorso di commiato il generale Taffuri ha parlato dell’impegno dell’Aosta per far fronte alle nuove sfide dell’Esercito in scenari caratterizzati da una costante evoluzione e attitudine a innovarsi, rivelando sempre più il loro contesto multi dominio con orientamento cyber-centrico, elemento su cui è necessario puntare. Per tale motivo è stato cruciale dedicarsi all’addestramento delle unità dipendenti, incentrando lo sforzo sull’adeguamento delle nuove tecnologie, di cui la Forza Armata dispone, alle esigenze del soldato come punto di riferimento dell’intera organizzazione militare. Questo sforzo di proiezione al futuro si poggia, tuttavia, su valori di spirito e di azione, rendendo chiari a tutti gli obiettivi e le priorità verso cui incanalare ogni energia fisica e intellettuale.