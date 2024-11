Ic di Saponara, entusiasmo e partecipazione per la visita del Provveditore Zingales VIDEO

Il nostro Comprensivo sorride con fiducia e accoglie con gioia". La dirigente ha sottolineato l'imprescindibile binomio tra tradizione e innovazione. "Trovo qui una comunità coesa, che lavora in maniera sinergica con un approccio olistico per realizzare quello che è l'obiettivo di tutti: formare i ragazzi. Complimenti a tutti voi - ha detto Zingales -. Viviamo un'emergenza educativa ed è necessario più che mai impegnarsi affinché i giovani possano ricoprire quelli che sono i valori e per questo è necessario l'impegno di tutti noi. Mi è piaciuto il passaggio della dirigente Arena sul binomio innovazione-tradizione: l'innovazione ci consente di vedere l'orizzonte, ma senza mai dimenticare le radici. I ragazzi devono essere come alberi con radici profonde. Lavorare bene è fondamentale, ma non dimentichiamo che lo studio non è un gioco, è impegno e sacrificio". E poi, l'appello agli studenti e alle studentesse. "Auguro di seguire i vostri sogni, di volare alto, di non farvi mai scoraggiare da nulla, dovete scoprire quelli che sono i vostri talenti e lottare affinché emergano con amore, passione e ambizione - ha sottolineato il provveditore-. Ai docenti dico invece che non sono dipendenti con cartellino. In loro ci deve essere la consapevolezza di costruire il futuro, devono fare in modo che ci sia passione nei loro cuori".