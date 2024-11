Da Messina a Roma, il “salotto Papale” di Ippolita ha conquistato la capitale

Da Messina a Roma, nel segno della divulgazione musicale, davvero originale e approfondita. È la storia di Ippolita Papale, che nella capitale ha creato un singolare “salotto”, luogo di incontro, di formazione, di aggiornamento culturale. Ecco come ci racconta questa esperienza, che intreccia e fa dialogare più strumenti di comunicazione: «Sono una divulgatrice musicale conosciuta come “salotto Papale“. Spiego il linguaggio della musica classica e dell’opera lirica partendo dal vissuto delle persone, con cui interagisco in ogni momento degli incontri. Nel mio salotto e nei luoghi delle istituzioni che mi invitano (biblioteche, librerie, associazioni, a marzo anche l’Istituto di Cultura Italiana a Parigi per un “Puccini Pop Opera”) cerco di dare istruzioni per l’uso, creo schemi di orientamento, propongo montaggi video, faccio cantare/suonare per provare in prima persona la musica, mi aggancio al background di chi ascolta», spiega Ippolita, che cura anche la comunicazione interna di “Sviluppo Lavoro Italia”.