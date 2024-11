L'impresa del milazzese Davide Foti: completata la regata più lunga del Mediterraneo sulla barca della Marina militare FOTO

Il milazzese Davide Foti e il padovano Tommaso Giacomin hanno completato la regata più lunga del Mediterraneo a bordo della barca della Marina militare.

La quarta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Veloce ha preso il via il 3 novembre nella Laguna di Venezia. È una regata offshore epica, la più lunga del Mediterraneo, con una rotta di 1.492 miglia non stop fino a Genova sui Bènèteau Figaro 3.

L’imbarcazione con a bordo Foti e Giacomin hanno completato la regata in 9 giorni e 22 ore.

Il percorso di questa prova offshore è di 1.492 miglia no stop da Venezia a Genova in una circumnavigazione che non è solo avventura, emozioni e tecnica velica, ma simboleggia un abbraccio all’Italia, alla sua cultura e ai suoi valori.

La partenza della regata è stata preceduta da una presentazione ufficiale presso il Museo Storico Navale di Venezia.

Luca Andreoli, amministratore Delegato di Difesa Servizi, ha dichiarato: “Il Marina Militare Nastro Rosa Tour e Veloce sono state le prime manifestazioni sportive e culturali organizzate da Difesa Servizi per promuovere i valori, le tradizioni, il patrimonio materiale, culturale nonché le competenze delle nostre Forze armate e della nostra Difesa. Un format unico, apprezzato dal pubblico e dai velisti e capace di far conoscere il nostro Paese da una prospettiva diversa, quella del mare”.