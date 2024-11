A Roccella Valdemone la Festa di San Martino tra carretti siciliani, antichi sapori e tradizioni

La terza edizione della Festa di San Martino a Roccella Valdemone ha attirato un gran numero di visitatori e si è confermata come un evento di rilievo per il territorio. Organizzata dalla Pro Loco, la manifestazione ha visto oltre 30 stand animare il borgo con prodotti tipici e attività artigianali, segnando un ritorno significativo a una tradizione che non si registrava da oltre 40 anni.

La sfilata dei carretti siciliani e le esibizioni del gruppo folk dei Nebrodi hanno contribuito a creare un’atmosfera autentica e coinvolgente, valorizzando le radici culturali del luogo. Tindaro Puglisi, presidente della Pro Loco, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando come queste iniziative siano il frutto di una partecipazione collettiva che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Ha inoltre invitato i giovani a riscoprire il potenziale del territorio e a investirci per costruire un futuro più solido.

Con lo stesso spirito, la Pro Loco è già al lavoro per la settima edizione del presepe vivente, un appuntamento che da anni unisce tradizione e creatività, ribadendo l’impegno a preservare e promuovere il patrimonio locale.