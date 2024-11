Messina, rinnovate le cariche del Cda del Nucleo diocesano di protezione civile: Venuto riconfermato presidente

Il Nucleo diocesano di protezione civile ha rinnovato le cariche del consiglio di amministrazione che guiderà la realtà di volontariato nel triennio 2024-2027. Riconfermato alla presidenza Luciano Venuto, al suo quinto mandato, il terzo consecutivo. Ad affiancarlo saranno Giuseppe Venuto (vicepresidente), Matilde Chiarenza (segretaria), don Enzo Maestri (tesoriere) - che è anche assistente ecclesiastico della realtà - e i consiglieri Daniela De Salvo, Angela Frisone, Gaspare Venuto, Santa Veneziano e Matteo Visicaro. Una realtà importante sul territorio quella del Nucleo diocesano, legata al Dipartimento regionale di Protezione civile sempre pronti nelle emergenze - non ultime quelle di Stromboli e agli incendi estivi che soprattutto nel 2023 hanno distrutto intere aree boschive in città e in provincia - i volontari si caratterizzano per un impegno di prossimità esclusivo.

L’associazione (composta oggi da 46 volontari), che ha iniziato a operare sul territorio dal 1998 grazie al sostegno e al coordinamento dei direttori Caritas che si sono succeduti, dal 2009 a seguito della tragedia dell’alluvione di Giampilieri ha esteso le proprie competenze ad altri settori d’intervento (avvistamento incendi, rianimazione e primo soccorso, logistica da campo e recupero dei beni culturali materiali), supportando logisticamente l’attività della Protezione Civile comunale e dei Vigili del Fuoco e favorendo la divulgazione della cultura di prevenzione e del risanamento sociale del rischio sismico, idrogeologico, industriale, scolastico e ambientale.