Colletta alimentare, Messina si conferma generosa e solidale

I messinesi ancora una volta si sono rivelati generosi e sensibili al messaggio e alla proposta del Banco alimentare di raccolta degli alimenti per chi versa in stato di bisogno.

Sabato scorso, come in tutta Italia, anche nella città dello Stretto si è celebrata la 28esima Giornata nazionale della Colletta alimentare che ha ottenuto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica. Nel corso della giornata, grazie al Banco alimentare Messina presieduto dall’avvocato Gianluca Gulotta, sono stati raccolti 66.385 kg di alimenti (contro i 63.012 kg del 2023, con un incremento del 5%).

In Sicilia i prodotti ricevuti in dono per la Colletta 2024 sono stati 479.451 kg, contro i 458.989 raccolti con quella del 2023, con una variazione di +4% rispetto lo scorso anno. Nella provincia peloritana, sono stati oltre 1000 i volontari distribuiti nei 140 supermercati che hanno aderito all’iniziativa, impegnati sui mezzi di trasporto o nei magazzini di stoccaggio. Un vero esercito. E nei 48 supermercati di Messina, i volontari, provenienti da enti caritativi, associazioni, parrocchie, scuole, sono stati più di 600, fra cui anche molti giovani.