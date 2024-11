La messinese Tiziana Cappello vince l'Usern Prize 2024 per la ricerca nelle Scienze Biologiche

La Universal Scientific Education and Research Network (Usern) ha assegnato il prestigioso Usern Prize 2024 in Scienze Biologiche alla messinese Tiziana Cappello, docente del Dipartimento ChiBioFarAm dell’Università di Messina. Il riconoscimento le è stato attribuito "in recognition and commendation of her outstanding achievements in Biological Sciences and promoting science without borders", premiando il suo contributo straordinario alla biologia e alla promozione della scienza senza confini.

L'Usern Prize, istituito per favorire la diffusione della scienza e l’integrazione interdisciplinare, viene assegnato ogni anno a giovani scienziati under 40 che si sono distinti a livello internazionale in settori come Scienze Biologiche, Mediche, Fisiche e Chimiche, Formali e Sociali. Per il 2024, tra oltre 600 candidati, l’Advisory Board – composto da 20 Premi Nobel, 2 Premi Abel e scienziati tra il top 1% mondiale – ha designato Cappello come vincitrice nella categoria delle Scienze Biologiche.